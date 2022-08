Staffetta fuochi d’artificio-fulmini, in tempo per rincasare. Poi una (mezza) notte di pioggia

Mentre ad Albenga, nel savonese, sono state evacuate 70 persone dalla zona attorno all’aeroporto di Villanova di Albenga per un incendio che ha coinvolto perfino alcune abitazioni lasciate, l’estremo levante della Liguria si è svegliato col sole ma decisamente bagnato per effetto di una pioggia finalmente significativa caduta sul Golfo dei poeti, le Cinque Terre e il resto della provincia spezzina. Il classico “tanto tuonò che piovve…” visto che i fulmini hanno iniziato a manifestarsi subito dopo lo spettacolo pirotecnico che chiudeva la festa del mare, con una staffetta pressochè perfetta fra i fuochi d’artificio e le saette. Un’autentica pioggia di saette (basta vedere l’immagine delle 00.35 di ieri), il cielo che si gonfia e l’inizio della precipitazione che per almeno un’ora e mezzo ha avuto una portata importante ma ormai gran parte degli spezzini aveva fatto ritorno a casa, contenendo così i possibili disagi di una viabilità comunque condizionata.

