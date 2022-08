Ubriachi e molesti, fanno pipì mentre gli agenti controllano i loro documenti. Allontanati dalla zona per 48 ore

Tre persone in evidente stato di alterazione non sono passate inosservate a chi transitava in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea. I tre individui, tutti polacchi, due di 28 e uno di 29 anni, avevano preso Piazza caduti del Lavoro come punto di ritrovo. Ubriachi importunavano i passanti e dormivano sotto i portici in pieno giorno generando allarme sociale. Gli agenti della Polizia locale sono subito intervenuti: identificati i tre individui, sono risultati in palese stato di ubriachezza tanto che, incuranti degli accertamenti per la loro identificazione, urinavano tranquillamente nei giardini pubblici. I tre polacchi sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza e a loro carico in base al decreto Minniti è stato disposto l’ordine di allontanamento dall’area interessata per 48 ore.

