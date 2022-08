A Villafranca alcuni frazioni rimangono senz’acqua

Si è svolto ieri, lunedì, un incontro tra il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi e il gestore idrico Gaia Spa, durante il quale sono state chiarite le cause che lo scorso fine settimana hanno portato alla mancata fornitura idrica, in particolare nelle località Virgoletta, Via della Vigna, Mocrone e Malgrate. Gaia ha espresso la sua disponibilità «ad ampliare il piano degli investimenti su Villafranca, per aumentare la resilienza e la capacità dell’acquedotto al fine soprattutto di sostenere i maggiori consumi che si registrano nel periodo estivo».

... » Leggi tutto