‘Anciue’ e musica per tre weekend d’agosto, ecco “Cadimare….sapori & colori del Golfo”

Presentata questa mattina “Cadimare….sapori & colori del Golfo”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Cadimare in collaborazione con l’Unione Nazionale Pro Loco Italiane, il Comune della Spezia e il Comune di Dronero, che si terrà a Cadimare nei fine settimana dal 13 al 28 agosto con un ricco programma. Alla presentazione erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia, il presidente della Pro Loco Cadimare, Giuseppe Meola, il vice-presidente regionale UNPLI, Sergio Cavanna e il responsabile dei rapporti con le istituzioni della Pro Loco, Maurizio Marro. “Cadimare è l’ultimo borgo marinaro rimasto alla Spezia e il nostro compito è quello di valorizzarlo al massimo – dichiara Peracchini – la valorizzazione passa attraverso una riqualificazione del borgo e anche la vicinanza da parte nostra a tutti coloro che vogliono farlo vivere con iniziative che guardano alla tradizione e al futuro. L’evento è rivolto proprio a far conoscere il territorio in tutta la sua bellezza e autenticità.” “Recuperare tradizioni enogastronomiche locali, nell’ottica di un turismo sempre più sostenibile, è uno degli obiettivi di quest’amministrazione – dichiara Frijia – grazie alla Pro Loco Cadimare presto un altro prodotto tipico con la sua tradizionale ricetta otterrà dal Comune il marchio DeCo, che identifica appunto le eccellenze del nostro territorio, dopo aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico anche il marchio “Cadimare Il borgo dell’acciuga ripiena.”

... » Leggi tutto