Bolano si traforma in un borgo incantato nel weekend di Ferragosto

Sabato 13 e domenica 14 agosto, nel borgo storico di Bolano, tornerà la manifestazione “Borgo Incantato, rassegna di giochi e spettacoli gratuiti per bambini, giunto ormai alla sua XIV edizione. A partire dalle 17 grandi e piccini potranno partecipare a laboratori didattici, giochi e balli accompagnati da personaggi delle fiabe..e ancora giocolieri, trampolieri, mangiafuoco..il tutto nella cornice di borghi e vicoli che hanno conservato la loro importanza medioevale. Nelle due serate, con ingressi contingentati secondo le norme di sicurezza, si svolgeranno spettacoli di artisti e cabaret interamente dedicati a bambini e famiglie: sabato 13 arriverà Tino Fimiani con lo spettacolo “Il Mago con la T maiuscola” e domenica 14 sarà la volta della compagnia Begherè che darà vita allo spettacolo “Rendez vous”. All’ingresso della festa sarà possibile prenotare gratuitamente il posto agli spettacoli mediante la consegna di braccialetti colorati. Come tutti gli anni funzioneranno banchi gastronomici con torte tradizionali, panigazzi, sgabei, panini, torte dolci e salate, bruschette, crêpes, gelati, frutta e molto altro. Anche quest’anno sarà garantito il servizio navetta gratuito dalle 17 a fine festa. L’ingresso è completamente gratuito per grandi e piccini e all’entrata verrà consegnata una maglietta ai bambini e la mappa del paese che illustra i l programma dei due giorni e i punti di ristoro. Maggiori info sulle pagine Instagram e Facebook o al numero 348.8969205.

