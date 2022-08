Ferragosto in sicurezza, intensificati i servizi sul territorio

Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi nella giornata di ieri presso il Palazzo del Governo, sono state definite le linee d’intervento per lo svolgimento in sicurezza della prossima festività del Ferragosto. Nel corso dell’incontro è stata concordata – anche alla luce delle indicazioni fornite in proposito dal Ministero dell’Interno – l’attivazione e l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze di polizia in sinergia con le Polizie Locali, con particolare attenzione sia al capoluogo che alle località delle Cinque Terre e a quelle dove tradizionalmente si registra, in questo periodo, una intensa presenza di turisti e visitatori. Specifici servizi di controlli riguarderanno, inoltre, i pubblici esercizi, finalizzati anche al rispetto delle disposizioni in materia di vendita e consumo delle bevande alcoliche, ed i luoghi ove si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

