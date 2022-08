Il 14 agosto a Bordighera la 41° edizione della Giornata commerciale del ribasso

Bordighera. Domenica 14 agosto è in programma a Bordighera la 41° edizione della tradizionale “Giornata Commerciale del Ribasso”, organizzata dalla Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con il Comune di Bordighera. La manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20, ed è fortemente voluta dalla maggior parte dei commercianti bordigotti in quanto offre un incentivo sia al turismo che al commercio e prevede come da tradizione la chiusura al traffico veicolare del centro città, trasformando Bordighera nell’isola pedonale dello shopping, nella quale cittadini e turisti potranno passeggiare tra le bancarelle e riscoprire il piacere dell’acquisto a prezzi superscontati.

