Il salotto letterario a Cà Lunae ospita il romanzo “La cura del mare”

La prestigiosa location di Cà Lunae in Via Palvotrisia a Castelnuovo Magra ospiterà un piacevole salotto letterario ad invito con la presentazione, dalle 17.30 di venerdì 12 agosto, del romanzo “La cura del mare” dell’autore milanese Giovanni Minali. Introdurrà l’evento il prof. Pier Giorgio Baudinelli con relatore l’avv. Roberto Benvenuto e le letture della dott.ssa Nives Rabà. La casa editrice milanese Laurana ha prescelto, come location per la divulgazione del romanzo nel territorio spezzino, l’antico complesso settecentesco della azienda vinicola Bosoni che organizzerà al termine della presentazione una gustosa apericena con prodotti locali e con assaggi degli apprezzati vini in particolare il vermentino etichetta nera che nel romanzo viene più volte menzionato. Un’ulteriore soddisfazione per Cà Lunae coinvolta ad ospitare eventi e manifestazioni non solo enogastronomiche ma anche culturali a tutto tondo.