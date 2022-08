Imperia, le modalità di conferimento dei rifiuti plastici e metallici

Imperia. Plastica e metalli sono due dei materiali più presenti nella nostra pattumiera. Nella raccolta differenziata vengono conferiti insieme nel multimateriale, ma per migliorare la quantità di materiale raccolto e soprattutto la qualità, è importante avere alcuni accorgimenti. Per questo l’amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore De Vizia Transfer ha deciso di promuovere una campagna estiva per sensibilizzare cittadini imperiesi e i numerosi turisti presenti in città nel periodo estivo: “Separiamo bene il multimateriale plastica e metalli”. L’iniziativa prevede la consegna di materiale informativo e cartellonistica a tutti gli amministratori di condominio e a tutti i condomini presenti sul territorio comunale.

