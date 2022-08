In Sala Cargià arriva Sergio Scantamburlo col suo “Viaggio nel blu”

Le opere di Sergio Scantamburlo pittore spezzino in Sala CarGià, spazio espositivo in via Angelo Trogu, 54 a San Terenzo, nell’ambito della dodicesima Stagione in Arte e Cultura dedicata a Giacomo e Carla Gallerini progetto di Promozione d’arte e cultura 2022 che ha il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Lerici, della Proloco di San Terenzo e di Sala Culturale CarGià Ezia Di Capua Curatrice della mostra e dello spazio espositivo, così traccia il profilo artistico dell’artista: “Anche in questa mostra, in questo “Viaggio nel blu”, titolo con cui l’artista ama identificare il suo percorso espositivo, restano centrali le immagini, capaci di comunicazioni semplici e impiegate nella linea d’una ricerca introspettiva, tra elementi cromatici, architetture e tracciati lirici che caratterizzano la struttura delle opere e ne movimentano i fermenti che circoscrivono il senso delle immagini”.

