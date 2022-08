“M/T Moby Prince 3.0” in scena a Montemarcello il 18 agosto

“M/T Moby Prince 3.0” andrà in scena a Montemarcello giovedì 18 agosto alle 21,30 in Piazza XIII dicembre. A più di trent’anni di distanza dalla più grande sciagura della Marina Civile Italiana, questo spettacolo teatrale riproduce l’incidente del traghetto Moby Prince andato a fuoco il 10 aprile 1991 in seguito alla collisione con la petroliera Agip Abruzzo, nella rada di fronte al porto di Livorno. Le cause dell’incidente in cui 140 persone persero la vita non sono ancora chiare né un iter processuale durato anni ha rintracciato alcun colpevole. A salire sul palco, due giovani attori, Lorenzo Satta e Alessio Zirulia, che all’epoca dei fatti non erano ancora nati, e che si alterneranno durante lo spettacolo raccontando l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince, utilizzando l’interazione visiva e narrativa. Attraverso una serie di monologhi incrociati, frutto di un lavoro di ricerca e scrittura durato quasi due anni, a parlare sono vite comuni, ricordi dei testimoni, documenti, sentenze. Le immagini, invece, sono il risultato di drammaturgia visiva ed elaborazione di archivio audiovisivo.

