Migranti, aumentano gli sbarchi: almeno duecento a Ventimiglia

Ventimiglia. «Negli ultimi due giorni sono stati offerti 380 pasti, abbiamo esaurito i vestiti da uomo e il nostro ambulatorio medico ha effettuato più di 100 visite mediche da inizio mese. Proseguono anche gli arrivi di famiglie provenienti dal Kurdistan Iracheno, Sudan, Mali, Nigeria, Eritrea, Siria: un totale di 50 bambini in viaggio con la famiglia nell’ultima settimana. Le condizioni sono sempre molto precarie dal punto di vista igienico-sanitario. Le persone sono costrette a dormire all’aperto, non ci sono servizi igienici, né un luogo dove potersi lavare». A lanciare l’allarme per la massiccia presenza di migranti a Ventimiglia, a seguito degli sbarchi di stranieri nei giorni scorsi a Lampedusa, è la Caritas Intemelia che insieme ad altre associazioni umanitarie cerca di dare un aiuto alle persone in cammino.

