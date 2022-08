Migranti, Di Muro (Lega): «A Ventimiglia situazione insostenibile, città al collasso»

Roma. «Negli ultimi due giorni sono stati offerti 380 pasti. La Caritas ha esaurito i vestiti da uomo e l’ambulatorio medico ha effettuato più di 100 visite mediche da inizio mese. La situazione a Ventimiglia è ormai insostenibile, la città è al collasso mentre proseguono senza sosta gli arrivi – per i continui sbarchi dei giorni scorsi a Lampedusa – in condizioni sempre più precarie dal punto di vista igienico-sanitario. È la certificazione del fallimento su tutto il fronte del ‘non modello’ di accoglienza della sinistra. Lasciare allo stato brado decine di migliaia di immigrati irregolari sul suolo nazionale nuoce gravemente alla sicurezza nazionale e locale. Il 25 settembre cambia la musica col centrodestra al governo». Lo dice in una nota il deputato della Lega: il ventimigliese Flavio Di Muro.

