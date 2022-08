Sanremo, dehors fuori norma. Verbali a pioggia

Sanremo. Non basta ai ristoratori della città dei fiori l’ampliamento fino al 50% in più di superficie per i dehors, concesso dalla giunta Biancheri agli imprenditori per affrontare al meglio la stagione post Covid. Ne sono prova la lunga serie di verbali spiccati dalla polizia locale dall’inizio dell’estate fino ad oggi. Precisamente 48 le sanzioni elevate nei confronti di chi si è approfittato delle deroghe, piazzando tavolini e sedie fuori dai confini ammessi o senza chiedere le necessarie autorizzazioni. In media, partendo dal mese di giugno, una sanzione ogni due giorni.

