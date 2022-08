Spezia multato dopo la Coppa Italia contro il Como

Sono due gli squalificati dal Giudice Sportivo dopo le gare dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Il veronese Faraoni salterà infatti due partite per “aver colpito un avversario con una manata al collo” mentre il barese Di Cesare sarà assente solo per i sedicesimi. La partita del Picco ha invece lasciato strascichi per il comportamrnto dei tifosi: lo Spezia dovrà pagare un’ammenda di 5mila euro per “avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri di matrice di altra tifoseria”. La società lariana dovrà pagarne tremile per il lancio sul terreno di gioco di una bottiglia di vetro dal settore ospiti.

