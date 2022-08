Taggia, tensione in consiglio comunale per il voto su Rivieracqua

Taggia. Un agitato consiglio comunale approva la trasformazione di Rivieracqua in società consortile per azioni. L’assise, con i voti della maggioranza, minoranza contraria e nessuno astenuto, ha dunque fatto primo passo verso l’ingresso di un soggetto privato nella società pubblica che gestisce le risorse idriche in provincia di Imperia, così come imposto dal commissario ad Acta della Provincia per le questioni relative al servizio idrico integrato Gaia Checcucci.

