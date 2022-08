Il condizionale d’obbligo quando le cose non sono ancora concluse sta svanendo sempre di più. Ad ora, infatti, è ridotto a una flebile ombra quasi impercettibile. Oggi, il gruppo di imprenditori della società Vela s.r.l. è giunto in città. Sopralluogo al Bacigalupo e visita all’Augusto Briano del Santuario per incontrare giocatori e staff tecnico.

... » Leggi tutto