Trekking stellare a Brugnato, appuntamento l’11 agosto

Trekking stellare l’11 agosto, in una serata evento tra storia, sapori locali, stelle cadenti. L’appuntamento alle 18,30 nel chiostro di San Colombano, nel centro storico di Brugnato, per la registrazione e lo storytelling “Dall’abbazia di Brugnato al suo castello”. Gli organizzatori spiegano: “Dalle 19 cammineremo lungo un percorso sul torrente Chicciola, 4 km di dolce pendio che ci condurrà fino all’agriturismo Il Casale a Bozzolo. Per chi lo desidera, possibilità di cena tipica a buffet dalle 20 (sgabei, frittelle, farro al pesto con verdure, crudo e melone, torte salate, panna cotta, acqua e vino, 18 euro). Dalle 21 appuntamento con gli Astrofili Spezzini nel borgo di Bozzolo: attraverso i loro telescopi e i loro racconti ci faranno scoprire i segreti della volta celeste. Si potranno osservare i giganti gassosi del sistema solare, Giove e Saturno, la Luna e i più luminosi oggetti del Deep Sky. Breve visita guidata al centro storico. Rientro in notturna alle 23.30 circa lungo una breve strada comunale (2 km). Per partecipare alla passeggiata è necessaria l’iscrizione all’associazione Antichi Sentieri Liguri per la copertura assicurativa.

Quota annuale di 15 euro che comprende tesseramento Aics con assicurazione base e possibilità di partecipare a tutti gli eventi futuri. (Per i già soci ad Antichi Sentieri Liguri così come per i soci del Cai questa passeggiata è gratuita, i soci Cai sono già coperti da assicurazione). Massimo 50 partecipanti. Necessario dotarsi di torce elettriche, calzature e abbigliamento adeguati. Per la passeggiata e la cena la prenotazione è obbligatoria, accesso libero per tutti alla visita al borgo e all’appuntamento con gli astrofili”.

Info e prenotazioni: 3393311171, 3400057904 (solo WhatsApp)

