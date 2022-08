Genova. Il Comune rimuoverà e demolirà a sue spese i dehors rimasti inutilizzati per le strade della città: lo prevede una determinazione dirigenziale della direzione Commercio che affida il servizio ad Aster per tutto il 2022 per un importo massimo di 10mila euro, fatta salva la “successiva rivalsa” sui soggetti inadempienti.

