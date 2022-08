A tutto Platek: “Maggiore? Sappiamo chi è e cosa ha fatto per lo Spezia ma ha detto no al nuovo contratto, ora ci guardiamo intorno”

Con la partita di domenica comincerà il terzo campionato consecutivo dello Spezia in Serie A e, parallelamente, il secondo campionato (e mezzo) con la famiglia Platek al comando del club di Via Melara. Un binomio fin qui vincente, che ha portato una progressiva crescita della squadra, capace per due volte di mantenere la massima categoria, ma solo punto d’inizio rispetto al progetto che la famiglia americana ha in mente per la squadra bianca.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com