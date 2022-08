Albenga, Ciangherotti: “Fuochi d’artificio mentre la terra brucia. Il sindaco non si vergogna?”

Albenga. “Mentre la terra sta ancora bruciando e decine di persone stanno lavorando giorno e notte per cercare di mettere in sicurezza il territorio, l’amministrazione comunale albenganese invita i cittadini a divertirsi partecipando allo spettacolo pirotecnico in programma questa sera alle ore 23 sul Lungomare. A questo punto mi domando: ma il sindaco Tomatis non prova un po’ di vergogna ad approvare un evento del genere mentre ci sono persone rimaste senza casa e un intero comprensorio ancora scosso da uno degli incendi più gravi della storia della nostra regione?”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

