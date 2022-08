Bassetti: “Io ministro della Salute? Se me lo chiedono sono a disposizione”

Liguria. Secondo giornali e agenzie hanno raccontato, la proposta sarebbe arrivata sia da Giorgia Meloni, candidata premier in pectore della coalizione di centrodestra, sia da Matteo Renzi al lavoro per costruire il terzo polo centrista. Il destinatario di tante attenzioni è Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, accostato al ruolo di ministro della Salute nel futuro governo che si formerà dopo le elezioni del 25 settembre.

L’infettivologo non si tira indietro: “Io sono un uomo dello Stato, lavoro per un ospedale pubblico e un’università pubblica ormai da 20 anni. Se qualcuno me lo chiederà spero di essere all’altezza e mi metterò a disposizione. Se nessuno me lo chiederà sarò ben contento di continuare a fare il mio lavoro, che amo follemente”.

