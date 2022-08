Calcio/ Entella, Matteazzi: “Merkaj è un giocatore per noi incedibile”

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Il dg Matteo Matteazzi scende in campo. E lo fa per fare il punto della situazione sul mercato. “Vorrei partire dalle voci sul nostro attaccante Merkaj. Per quanto riguarda Silvio la situazione è molto chiara: si tratta di un giocatore per noi incedibile. Circolano voci, probabilmente messe in giro dai procuratori, che hanno riguardato anche il Perugia, ma il presidente Gozzi e Santopadre sono molto amici e proprio nei giorni scorsi il nostro Pres ha ribadito al numero uno del club umbro, che ne ha preso atto, l’incedibilità del calciatore”.

