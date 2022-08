Carcare, i consiglieri di minoranza scrivono al CIRA: “Basta tapulli, serve un intervento strutturato su tutta la rete”

Carcare. “La nuova rottura di un tubo dell’acqua potabile in Frazione Vispa ci lascia perplessi e preoccupati a causa dei numerosi e ripetuti guasti, da tempo pressoché giornalieri, riguardanti le frequenti interruzione all’erogazione di acqua potabile ad uso civile nel Comune di Carcare”. Inizia così la lettera inviata dai consiglieri comunale del Comune di Carcare Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone al presidente di C.I.R.A S.r.L. servizio idrico Franco Bologna.

“Secondo noi – spiegano – non basta affrontare episodicamente il problema al verificarsi delle rotture, con l’aggravante che producono enorme spreco d’acqua in un periodo particolarmente siccitoso come quello che stiamo vivendo, ma va affrontato alla radice con la redazione di un serio e strutturato piano d’intervento su tutta la rete. Quello di ieri a Vispa è soltanto l’ennesimo episodio di una serie non certo trascurabile di rotture di tubi e perdite d’acqua”.

