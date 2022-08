Continua a bruciare il bosco a Monte Pozzo, in arrivo vigili del fuoco da Alessandria

Airole. Continua a bruciare il bosco su Monte Pozzo, nei pressi di frazione Colla Bassa, nel territorio comunale di Airole. L’incendio divampato ormai due giorni fa durante un temporale, quando un fulmine ha colpito un albero, non si spegne.

Per cercare di domare le fiamme, è previsto l’arrivo di squadre dei vigili del fuoco di rinforzo da Alessandria, mentre una decina di pompieri di Ventimiglia hanno trascorso tutta la notte a presidiare le abitazioni per evitare che il fuoco, alimentato dal vento, le raggiungesse.

... » Leggi tutto