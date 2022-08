Daspo per trentadue ultras aquilotti dopo i fatti di Spezia-Napoli

A pochi giorni dall’inizio del campionato sono stati notificati oggi i 32 daspo ad altrettanti ultras dello Spezia, a due mesi e mezzo dalla convulsa sfida del Picco contro il Napoli. Si tratta dell’ultima parte delle indagini condotte dalla Questura che nella fase iniziale aveva portato all’arresto – e alla diffida – di altri quattro ultras. I provvedimenti odierni – che vanno da 1 a 7 anni a seconda delle responsabilità accertate con foto e video – riguardano principalmente il gruppo che nel dopo partita si era reso protagonista degli scontri con i sostenitori partenopei in via XV Giugno a Pegazzano, l’invasione di campo durante la partita dal lato della Curva Ferrovia e, in modo marginale, i tafferugli in Curva Piscina dove gli ultras dello Spezia si erano difesi dopo lo scavalcamento delle barriere da parte degli ospiti. Gli ultras aquilotti sono difesi dall’avvocato Massimo Lombardi e dal collega Giovanni Adami (nella foto). Salvo alcune posizioni ancora al vaglio degli inquirenti le indagini da parte della Questura dovrebbero essere concluse. Nei giorni scorsi provvedimenti analoghi erano stati adottati anche nei confronti dei campani.

