Elezioni, l’appello di Toti ai giovani: “Andate a votare e chiedete alla politica un impegno serio”

Liguria. “Un messaggio a tutti i giovani, il 25 settembre andate a votare. I dati ci dicono che l’astensione riguarda soprattutto le fasce più giovani della popolazione (studenti, universitari, lavoratori) fino ai 30/35 anni. Il futuro è soprattutto vostro e lasciare decidere ad altre persone, non andando a votare, perché magari non si riesce a trovare un’offerta politica che piace particolarmente, è qualcosa di sbagliato“. Lo ha detto il presidente di Italia al Centro Giovanni Toti nel PunToti, la sua rubrica sui social.

“Il futuro è dei giovani – ha continuato il leader – di chi se lo sta costruendo oggi, di chi ha un primo impiego, magari lavorando da precario con la mancanza di possibilità di pianificare la propria vita. Quindi, credo che chiedere qualcosa di preciso alla politica, sia un diritto dei giovani, ma anche un dovere. Occorre chiedere alla politica cose serie, non tanto le promesse vane che un po’ tutti fanno in campagna elettorale, quanto un supporto concreto. Parlo soprattutto di formazione professionale, ovvero imparare un lavoro ed essere indirizzati verso un mestiere con cui costruire una vita. Molto spesso si fatica nel trovare la propria strada perché non si sa cosa si vuole fare, non si sa bene di cosa le imprese avranno bisogno. In Liguria, per esempio, abbiamo il salone Orientamenti che è diventato un modello per l’Italia, in cui si possono incontrare le aziende per sapere quale sarà il loro futuro e di quali lavoratori avranno bisogno”.

