Il regista Chelsom, l’attrice Pantano e il trionfatore di The Voce Senior Giannarelli premiati al Librarian

Sabato 20 agosto alle 21 in Piazza Medicea a Fivizzano appuntamento con il Premio Librarian, dedicato a Jacopo da Fivizzano. Saranno premiati il regista Peter Chelsom, l’attrice Ester Pantano e il musicista e cantante Annibale Giannarelli (foto). La serata, condotta da Fabrizio Diolauti, vedrà come ospite speciale la giornalista Ilaria Bonuccelli, che sarà premiata per il libro Violenzissima- Le scuse che assolvono i violenti.

“Per definire meglio il rapporto che esiste tra il libro, indiscusso fondamento della cultura umana, il cinema e la musica – spiega la nota del Comune di Fivizzano – basta pensare ad una sala cinematografica che rivive l’emozione di un libro attraverso le immagini e il suono. Il libro, se si vuole, definito, sceneggiato e applicato alle sequenze del cinema prende vita, rivive o forse vive un’emozione nuova e si trasforma in nuova lettura. La pagina scritta rimane meravigliosa, letta nel segreto di una stanza, meravigliosa se esposta in pubblico, in un teatro. Ma il prestigio della pellicola aggiunge qualche cosa che altri non le danno: è l’apporto della moderna tecnologia fotografica, che coglie una serie di sequenze visive e traduce il testo con il suo linguaggio specifico in qualcosa di universale. Ed ecco allora, per ricreare questa sorta di alchimia, al premio Librarian il regista Peter Chelsom, l’attrice Ester Pantano e il musicista e cantante Annibale Giannarelli”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com