“La XXI Luglio è patrimonio di ogni sarzanese, proseguiamo percorso per il recupero”

“La XXI luglio è patrimonio e identità di ogni sarzanese e se il 2022 si è aperto con la conferma dei 5 milioni a cui ci siamo candidati per poterne recuperare almeno una parte, ora proseguiamo nel percorso”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli dopo l’approvazione della convenzione con IRE Spa per l’incarico di progettazione dell’intervento di “Riqualificazione e adeguamento dell’edificio scolastico Capoluogo di via XXI Luglio in edificio polifunzionale pubblico”. “Come diciamo da ormai quattro anni – osserva – senza progetti, percorsi amministrativi seri e credibili e il lavoro di ogni singolo giorno non potremmo recuperare nulla, e noi vogliamo farlo pezzo per pezzo di una città che merita ambizione e fiducia, non più e soltanto immobilismo e malinconia”.

Il bando chiederà al progettista di realizzare per una parte del plesso – che secondo le normative di riferimento dopo la chiusura non potrà più essere una scuola – un progetto di centro polifunzionale e culturale, aperto anche a uffici pubblici ed eventualmente anche un presidio di polizia. Come detto, il Ministero, ha finanziato ad inizio anno la cifra massima possibile per il bacino di abitanti della città, avviando così una nuova storia per la struttura inutilizzata da quasi vent’anni premiando, dunque e ancora una volta, la determinazione dell’ente nella ricerca di bandi esterni per la realizzazione di interventi fondamentali.

L’articolo Il gruppo consiliare del Pd: “Amministrazione intervenga per la riapertura di Rsa Mazzini e centri diurni” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com