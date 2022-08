Lavagna: la rinascita della Torta dei Fieschi

In gran spolvero è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Municipio di Lavagna la 72^ edizione della Torta dei Fieschi. L’evento che tutta Lavagna aspetta si terrà il 14 agosto, come d’obbligo. Una rinascita al completo dopo due anni di fermo, o meglio di versione ridotta, causa covid. “Accanto alle tradizionali danze ci saranno elementi di novità, che concentreranno l’attenzione sulla Torta dei Fieschi”- spiega la coordinatrice dei gruppi Raffaella Albino – il grande corteo storico si svilupperà per le vie del centro fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto.”

A questo punto ci sarà il taglio della Torta e l’esibizione dei diversi gruppi: i Musici e gli Sbandieratori dei Sestieri, i Cavalieri del Fiesco, “Le Gratiae d’Amore”, ma anche i Tamburini di Montepulciano e i Tamburi e Sbandieratori della Dama Castellana di Conegliano Veneto. Le tradizioni di bandiera di Toscana e Veneto in visita a Lavagna: uno spettacolo di musica, movimento e colore che culminerà con una sorpresa. Nei mesi scorsi, infatti, i ragazzi dei Sestieri hanno progettato e realizzato le nuove bandiere che verranno utilizzate per le esibizioni, riprendendo uno dei punti di forza del gruppo: i sei gonfaloni dei Sestieri, tuttora in uso, disegnati nei primi anni Cinquanta da Ivon Palazzolo, inventore della Torta e dei primi, splendidi abiti del corteo. Oltre a tutto questo ci sarà anche un momento ispirato a una canto della poetessa Elena Bono.

