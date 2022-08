Rivieracqua, la conferenza dei sindaci conferma il Cda in carica

Sanremo. Sono stati confermati questa mattina, dalla conferenza dei sindaci imperiesi, i componenti del consiglio di amministrazione in carica di Rivieracqua. Si tratta del presidente Gian Alberto Mangiante, la commercialista sanremese Sara Rodi e l’ex sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori. La conferma è per un anno, propedeutica alla continuità aziendale in vista dell’ingresso del socio privato nel gestore unico della consorzio idrico.

