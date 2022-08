Savona Calcio: scontro sul settore giovanile, Cannella: “Non vogliamo farlo tanto per fare”. Grandoni: “C’è già un programma serio”

Savona. Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso societario del Savona c’è stato un duro scontro, poi rientrato, tra la nuova proprietà e il responsabile del settore giovanile Alessandro Grandoni. All’ex giocatore della Sampdoria e allenatore della prima squadra del Savona non sono andate giù le parole del nuovo presidente Sebastiano Cannella quando ha affermato: “Il nostro progetto partirà a marzo, perché ci siamo trovati con tutto fatto e non vogliamo farlo tanto per fare”.

