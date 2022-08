Scuola e Formazione, in Liguria oltre 200 milioni da Pnrr e Regione

Genova. “Le risorse del Pnrr del Piano scuola 4.0 annunciate dal Ministero dell’Istruzione anche per la Liguria, ottenute grazie alla costante rappresentazione dei fabbisogni del territorio nel confronto sia con la direzione regionale scolastica sia con il ministero, rientrano in una strategia articolata che prevede per la nostra regione una serie di investimenti per diverse progettualità coerenti legate al Pnrr”. Il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Scuola e alla Formazione di Regione Liguria commentano così lo stanziamento di 37 milioni in arrivo per trasformare centinaia di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro.

“A questi finanziamenti-afferma l’assessore- si aggiungono gli stanziamenti per la realizzazione di scuole innovative che nella nostra regione ammontano a 26 milioni di euro; per ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare nuovi posti nel settore 0-6 sono stati destinati 66 milioni per la fascia 0-2 anni e 25 milioni per le scuole dell’infanzia. Per incrementare le infrastrutture per mense scolastiche e potenziare il tempo pieno, le risorse ripartite in Liguria ammontano a 5 milioni. Ci sono poi 3,9 milioni per favorire attività sportive e corretti stili di vita, 11,6 milioni mirati al contrasto della dispersione scolastica. Per garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente sono previsti 15 milioni di euro. Il totale degli investimenti Pnrr scuola nella nostra regione, sommando i 37 milioni del piano Scuola 4.0, ammontano complessivamente a 189,5 milioni di euro”. A queste somme in arrivo sul territorio regionale occorre aggiungere l’impegno economico di Regione Liguria sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale e sull’orientamento dei giovani.

