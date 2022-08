Skiantos venerdì in concerto al Pin

Ideatori e propagatori del genere, dello stile, nonché dell’aggettivo demenziale (che per loro stessa definizione significa un “cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi e colpi di genio”), gli Skiantos, vera e propria cult band, venerdì 12 agosto approdano al Pin, alla Pinetina del Centro Allende, per una serata speciale che farà la felicità dei tanti appassionati del gruppo. Il concerto, a ingresso gratuito, inizierà alle 22.00 e vedrà ospite Nevruz, reduce dall’uscita del singolo Disperato Erotico Stomp, cover del brano di Lucio Dalla. Pin è aperto tutti i giorni dalle 19:00. Per ulteriori info o comunicazioni: pin@inpineta.it / 331 681 8352

Calendario eventi, menù completi e info utili: www.inpineta.it Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti live sugli eventi di PIN sono disponibili sui canali social @pin_laspezia.

