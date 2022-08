Superbonus 110%, M5s Liguria e Genova: “Se reso sistemico garantirà liquidità a famiglie e imprese”

Genova. “Sono anni che invitiamo le formazioni politiche a mettere da parte le “follie ideologiche” in materia di Superbonus 110%. Finalmente, ora, si fanno sentire anche le Associazioni e dunque bene ha fatto l’Ance a mettere in guardia chi il prossimo autunno avrà l’onore e l’onere di guidare il nostro Paese. Resterà da vedere se l’intelligenza prevarrà sulle prese di posizione per mero partito preso. Come M5S, difenderemo la misura che ha consentito all’Italia di raggiungere il 6,6% di Pil nel 2021, risultato tanto decantato dal Premier Draghi. Che, è bene ricordarlo, ha fatto di tutto per smantellarlo nonostante le ottime performance della norma. Che appartiene a Giuseppe Conte e al MoVimento 5 Stelle, al pari del Pnrr”.

