Alberto Razzetti infiamma il Foro Italico: oro nei 400 misti

Roma. È diventata la sua gara poco più di un anno fa, quando alla vigilia di Budapest 2021 decise di “provare”. Quindici mesi fa sorprese tutti, prendendosi l’argento continentale. Questa sera è andato oltre. Alberto Razzetti si conferma talento indiscusso, dal grande carattere e si prende l’oro nei 400 misti, trascinandosi il compagno, amico e rivale di sempre Pier Andrea Matteazzi che sale sul gradino più basso del podio per un bronzo scintillante; a dividere i due azzurri c’è solo il magiaro e tricampione europeo Dávid Verrasztó argento in 4’12”58.

Come riporta Federnuoto.it, il 23enne tigullino, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato da Stefano Franceschi, tocca in 4’10”90 (55”93, 2’02”97, 3’12”53), non troppo lontano dal personale di 4’09”91 registrato in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo. Il 25enne di Vicenza (tesserato per Esercito ed In Sport Rane Rosse, allenato da Federico Benda) chiude con la seconda prestazione personale di sempre in 4’13”29. Alla fine i due azzurri si abbracciano tra gioia e commozione.

