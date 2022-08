Albisola, la denuncia di un lettore: “Degrado e perenne incuria nel complesso residenziale di corso Ferrari”

Albisola Superiore. Vorremmo portare alla vostra attenzione lo stato di degrado e perenne incuria in cui versa il complesso residenziale “Soggiorno sul mare” di corso Ferrari di Albisola Superiore.

Dal suddetto corso alla Passeggiata Montale, chiunque si trovi a parcheggiare deve attraversare lo stabile in questione e i relativi giardini dove, come da foto allegate, è ormai solito trovare marciapiedi dissestati, aiuole abbandonate, erbacce altissime, sacchi della spazzatura, deiezioni canine, spazzature di vario genere, alcune delle quali davvero imbarazzanti, se non addirittura pericolose per un paese che sul turismo e sull’immagine dovrebbe puntare tutto.

» leggi tutto su www.ivg.it