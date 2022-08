Antenna Belaso, niente udienza sulla sospensiva

Si sarebbe dovuta tenere oggi al Tar della Liguria l’udienza per la sospensiva relativamente al progetto dell’installazione di un’antenna Wind Tre a Ponzano Belaso, in un terreno lungo Via Curtatone, ma i ricorrenti, un gruppo di residenti della zona, hanno rinunciato all’istanza cautelare. Questo in relazione al fatto che l’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, in quanto depositato in vista dell’udienza spiega che non si è ancora conclusa la conferenza dei servizi dalla quale uscirà l’eventuale assenso al rilascio dei titoli necessari per realizzare l’impianto. Stanti queste circostanze, i ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Mazzoni, Giorgi e De Prata, non ravvisano quindi il rischio di un danno grave e irreparabile – di qui la rinuncia -, ma si riservano di riproporre comunque istanza cautelare in caso del rilascio dei titoli necessari per realizzare l’impianto, chiedendo altresì ai magistrati amministrativi di valutare la sussistenza dei presupposti per la fissazione a breve di un’udienza sul merito della questione portata dal ricorso. Ricorso che, si ricorda, chiede l’annullamento della delibera con cui il consiglio comunale ha approvato la localizzazione nel terreno lungo Via Curtatone del sito su cui realizzare l’antenna, aggiornando in tal senso il Piano comunale di organizzazione del sistema delle telecomunicazioni e aprendo l’iter amministrativo per l’eventuale via libera all’installazione.

