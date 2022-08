Calcio/ Entella, domenica amichevole a porte aperte con il Sangiuliano

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella continua a lavorare tra Chiavari e Leivi per cercare di arrivare nel migliore dei modi ai primi impegni ufficiali. Archiviato il successo nella terza edizione della Steel Cup, per i ragazzi di Mister Volpe è arrivato il momento di concentrarsi sulle prossime amichevoli in programma allo stadio Comunale. Sabato alle ore 17.30 i chiavaresi affronteranno il Ligorna, squadra che milita nel campionato di serie D. La partita, per motivi legati alla viabilità della città, si disputerà a porte chiuse.

