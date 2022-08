Campionati europei: Linda Cerruti oltre il muro dei 91 punti nel singolo free

Roma. “Tutta la tribuna canta Linda is on fire”. Comincia il preliminare del singolo free che apre ufficialmente i XXXVI campionati europei di nuoto artistico. La piscina che sorge all’interno dello stadio Nicola Pietrangeli conta 1600 posti che a cominciare dalla finale del team tech alle 15 promette il sold out.

Linda Cerruti è decima in ordine di apparizione. Come riporta Federnuoto.it, presenta il suo “The Storm”, del compositore ungherese Havasi con la coreografia di Patrizia Giallombardo e Vlada Chigireva, con il quale si era classificata quarta a giugno ai mondiali di Budapest (90.2667 nel preliminare e 90.9667 in finale) alle spalle della greca Evangelia Platanioti (90.4000 e 91.7667) e che le era costato più di qualche lacrima. Stamattina si prende la prima rivincita e la soddisfazione è doppia; con 91.3000 punti è seconda, davanti ad Evangelia (91.0667) e supera il muro dei 91. Per la 28enne di Rari Nantes Savona e Marina Militare, allenata dal direttore tecnico azzurro Patrizia Giallombardo, le giurie manifestano ampio gradimento: 27.6000 per l’esecuzione, 36.4000 di impressione artistica e 27.3000 per le difficoltà. Linda parte dal battito d’ali di uno stormo per volare avanti in una coreografia dove si esaltano le sue doti di dinamismo e fluidità, in un perfetto equilibrio.

