Diffama su Facebook Comune e polizia locale di Loano: condanna confermata nei tre gradi di giudizio, dovrà risarcire 4mila euro

Loano. E’ stata confermata in tutti e tre i gradi di giudizio la sentenza che, nel 2019, aveva portato un uomo ad essere condannato per diffamazione per aver pubblicato su Facebook alcuni post dai contenuti offensivi nei confronti del Comune e della polizia locale di Loano.

I fatti risalgono al 2013. Dopo essere stato sanzionato dalla polizia locale per aver violato alcune norme contenute nei regolamenti comunali, l’uomo (oggi 43enne) aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un’immagine del verbale accompagnato da alcune frasi irrispettose nei confronti dello stesso Comune e dei “vigili urbani”.

» leggi tutto su www.ivg.it