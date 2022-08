Fantacalcio.it, Verde il più caro dello Spezia. Bastoni il più quotato per distacco tra i difensori

Alle porte una nuova stagione di Serie A e naturalmente anche una nuova stagione di fantacalcio. C’è chi è pronto a partire dalla prima giornata, chi invece aspetterà la chiusura del mercato. Chi gioca con le buste, chi con l’asta, chi comprando a quotazione e così via, modalità per modalità. Terreno comune è la voglia di divertirsi in qualità di fantallenatori, dandosi da fare tra composizione della rosa, compilazione della formazione e mercati di riparazione. E per il terzo anno di fila anche i giocatori dello Spezia potranno essere protagonisti, oltre che della Serie A, anche, appunto, del noto gioco. E’ possibile quindi andare a vederne le quotazioni, scegliendo ad esempio come riferimento il gettonato Fantacalcio.it, l’ex Fantagazzetta.

Giocatore delle Aquile dalla quotazione più alta è Daniele Verde (18); segue, e siamo giocoforza sempre in attacco dove le quotazioni sono maggiori, M’Bala Nzola, a 14, quindi David Strelec, Janis Antiste e Suf Podgoreanu. A centrocampo per Fantagazzetta guidano Emmanuel Gyasi e Giulio Maggiore (la cui partenza è tutt’ora una possibilità) a quota 10, subito dietro Kevin Agudelo (9), quindi Albin Ekdal e Viktor Kovalenko a 7, per nominare i primi cinque in ordine di quotazione. In difesa il più quotato per distacco è Simone Bastoni (12), vista anche l’impiegabilità a centrocampo; poi un terzetto a 6 fantamilioni formato da Kelvin Amian, Mattia Caldara e Jacub Kiwior; a seguire Jacopo Sala (5), Arkadiusz Reca (5), Dimitris Nikolau (4). In porta quotazione di 7 fantamilioni per Bartlomiei Dragowski, fresco di arrivo dalla Fiorentina per sostituire Provedel, approdato alla Lazio, e un fantamilione a testa per Jeroen Zoet e Petar Zovko.

