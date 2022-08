Fuochi d’artificio ad Albenga, Vannucci risponde alle critiche della minoranza: “Basta fandonie”

Albenga. I fuochi d’artificio di ieri sera (10 agosto) continuano ad essere al centro della politica albenganese. Dopo la polemica innalzata dalla minoranza, secondo cui sarebbe stato più consono rinviare lo spettacolo pirotecnico, considerando l’incendio che ha distrutto l’entroterra albenganese, arriva la replica dell’assessore alla Sicurezza e al Commercio Mauro Vannucci che risponde a tutti i consiglieri che ieri hanno attaccato l’amministrazione.

A partire da Roberto Tomatis: “Deve smetterla di raccontare fandonie belle e buone sostenendo che due nostre squadre di dieci uomini della protezione civile sarebbero state distratte dal controllo dell’incendio per garantire la sicurezza sul sito di sparo dei fuochi – sottolinea Vannucci -. Infatti detto servizio è stato garantito da volontari della squadra di protezione civile di Alassio, che ringrazio e che per l’occasione non erano impegnati sul sito dell’incendio”.

