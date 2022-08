Genoa, Coda aspetta il suo partner: Aramu in dirittura d’arrivo

Genova. Si mormorava ormai da qualche settimana la possibilità di vedere Mattia Aramu in rossoblù, anche se le contendenti non sono di certo mancate. L’Empoli in Serie A e il Cagliari soprattutto in cadetteria, tuttavia prima di affondare il colpo avrebbero dovuto attendere l’uscita di alcuni elementi.

Il Genoa necessitava sia di un innesto di qualità, così da metterla a disposizione alle marcature di Massimo Coda, sia di cessioni per sfoltire la rosa dagli esuberi. E con il Venezia è nata una trattativa che segue alla lettera il detto “prendere due piccioni con una fava”.

