Incendi, la Lega propone una taglia sui piromani: “3mila euro per chi aiuta a identificarli”

Albenga. Un premio in denaro di 3mila euro a chi fornisce informazioni utili a identificare i piromani. E sanzioni aumentate a 10mila euro per chi appicca il fuoco dolosamente. Sono le misure che la Lega inserirà in una proposta di legge regionale, presentate oggi dopo il grande incendio che ha devastato il territorio dell’entroterra albenganese, ma anche la raffica di roghi che nei giorni scorsi hanno minacciato i palazzi del Cep di Pra’, sulle alture del Ponente genovese.

“Una vera e propria taglia perché di criminali si tratta, delinquenti senza scrupolo che mettono a repentaglio vite umane e animali, l’ambiente e il futuro del nostro territorio – precisa il capogruppo in Regione Stefano Mai -. Gli introiti delle sanzioni saranno destinati per il 50% al ripristino, al recupero e al miglioramento dei territori incendiati e per l’altra parte a potenziare il sistema regionale dell’antincendio boschivo. La tempestività nell’avvistare gli incendi è fondamentale. Per questo contiamo sulla collaborazione fattiva di tutti i cittadini con un ulteriore deterrente per fermare i piromani”

