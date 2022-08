Isola Gallinara, Ciangherotti: “Due anni fa Tomatis cantava vittoria. Qui è tutto fermo”

Albenga. “Due anni fa, dopo l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura sulla villa padronale presente sull’isola Gallinara, il sindaco Tomatis annunciava che presto l’isola sarebbe tornata fruibile a tutti i cittadini. Niente di più falso. Nonostante le promesse, la Gallinara ancora oggi resta solo un miraggio non solo per gli albenganesi, ma anche per i tanti turisti che avrebbero voluto visitarla”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Sarebbero tre, in titolare, i milioni di euro destinati alla riqualificazione di Villa Diana: “Come ho già avuto modo di sottolineare in passato – spiega Ciangherotti -, l’amministrazione comunale ignorava completamente l’importanza di un intervento da parte del Governo. Sollecitai personalmente la maggioranza a focalizzare l’attenzione sulla situazione dell’isola, che non è solo importante dal punto di vista naturalistico, ma anche sotto il profilo delle potenziali ricadute positive sul turismo”.

