La Democrazia Cristiana torna in provincia di Savona: ecco le proposte per il savonese

Savona. Il 10 agosto il segretario nazionale della Democrazia Cristina Renato Grassi ha attivato la presenza del partito anche in provincia di Savona. Commissario politico è stato nominato Luigi Tezel, già consigliere comunale di Laigueglia. Tezel lascia così il partito di Fratelli d’Italia di cui era mero iscritto senza ruoli direttivi.

“La nascita anche in Provincia di Savona, – hanno spiegato, – avviene in un momento concitato del panorama politico infatti a livello nazionale si sta vivendo questi giorni come ricerca di momento di aggregazione di uno schieramento centrale, alternativo sia alla destra nazionalista e sovranista, che alla sinistra in grande confusione mentale con derive verso partiti laicisti, antiproibizionisti e perfino con richiami aperti ad ideologie comuniste”.

