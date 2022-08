La morte di Giuliano Delnevo, la famiglia e il rischio di essere arrestato: così la Digos ha provato a convincere Chiappalone a non partire per l’Ucraina

Genova. La storia del 19enne Kevin Chiappalone, che si è arruolato nella Brigata internazionale ucraina ed è partito per fare la guerra senza dirlo nemmeno ai genitori, ricorda seppur con alcune differenze quella del 24enne genovese Giuliano Delnevo, che si era convertito all’Islam a 18 anni, poi era andato in Siria a combattere Assad arruolandosi nel fronte jihadista Al-Nusra. Il 12 giugno 2013 Delnevo era morto, colpito da un cecchino, vicino ad Aleppo.

Ed è proprio ricordandogli la tragica fine del 24enne Delnevo che la Digos ha provato a far desistere Chiappalone, quando a fine aprile lo ha portato in Questura sapendo che il 19enne aveva in tasca un biglietto per Cracovia: lo ha tenuto diverse ore, come ha raccontato lui stesso, lo ha interrogato per capire se qualcuno gli aveva dato una mano ma, soprattutto, ha cercato di fargli cambiare idea. Oltre che di Delnevo i poliziotti gli hanno ricordato le preoccupazioni dei famigliari, il rischio concreto di morire e, se tutto andasse bene, di essere magari arrestato al rientro. Ma niente, neppure l’estremo tentativo di giocare sul tempo, per fargli perdere l’aereo ha funzionato. Kevin, come Giuliano Delnevo, è stato fermo nella sua decisione e non appena è uscito dalla Questura ha preparato di nascosto lo zaino ed è partito. Solo quando ha raggiunto il confine con l’Ucraina ha chiamato i genitori e raccontato quello che stava per fare.

