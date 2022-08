La Salernitana incontra l’entourage di Maggiore a Milano con l’ok dello Spezia: alta la richiesta del centrocampista, che non è ancora convinto

Si è svolto non più tardi di due ore fa un incontro a Milano tra gli agenti di Giulio Maggiore e la Salernitana, pronta a chiudere per il centrocampista dello Spezia dopo aver avuto l’ok della società di Via Melara per trattare direttamente con l’entourage del calciatore. Negli studi milanesi del presidente campano Iervolino, l’Ad Maurizio Milan ha proposto all’ex capitano spezzino un quadriennale da 800mila euro l’anno, vedendo come secca risposta una controfferta dell’entourage di Giulio, che ha contro-proposto un quadriennale da un milione e duecentomila euro l’anno, comprese le commissioni per gli agenti. Un dettaglio, quello relativo alle commissioni, per cui il presidente della Salernitana Iervolino ha regole molto rigide.

La richiesta dell’entourage di Maggiore ha spiazzato il club del cavalluccio, convinto di mettere la parola fine alla vicenda proprio nel pomeriggio di oggi. Tra questa sera e domani il ds dei campani Morgan De Sanctis invierà una nuova proposta (probabilmente vicina al milione di euro) agli agenti di Maggiore, il quale dovrà quindi prendere una decisione definitiva: accettare i campani o restare ancora nel limbo, in attesa di un’altra opportunità in Italia (Sassuolo?).

Le richieste molto alte dell’entourage di Maggiore spingono per la seconda ipotesi: a quanto pare Giulio non è ancora convinto al 100% di scegliere Salerno, crede ancora che negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe sbloccarsi e ha deciso di prendere tempo, anche se a Salerno il tempo scorre più veloce. Nicola ha bisogno di forze fresche, ha chiuso per Candreva e ora brama un nuovo rinforzo a centrocampo. La Salernitana ha fissato una deadline, non ha intenzione di aspettare il sì di Maggiore a lungo e se entro metà settimana prossima non dovesse vedere grandi aperture da parte del centrocampista e del suo entourage, ecco che andrebbe a virare su nuovi obiettivi.

