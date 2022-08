Moneglia: domenica 13 in piazza con Tony Capuozzo

Dalla Pro Loco di Moneglia

Il Ferragosto monegliese sarà aperto anche quest’anno con la cultura e i grandi temi dell’attualità, con l’incontro fra Mario Dentone, lo scrittore di Moneglia, e Toni Capuozzo, (Domenica 14 agosto, ore 21.30 in piazza XX Settembre).

Capuozzo è sicuramente uno dei giornalisti e dei testimoni più autorevoli al mondo, non solo in Italia, delle guerre, che in quasi mezzo secolo hanno insanguinato e sconvolto intere nazioni e hanno rivoluzionato la stessa geografia politica del mondo.

